"Eu eram nebun, am fost nebun când am plafonat prețurile la gaz și energie. Acum am văzut că Spania a luat măsură asta. Eu am fost înjurat și huiduit că sunt comunist, în Spania această măsură a Guvernului e aplaudată. Cu totul întâmplător, prețul la gaze în centrul europei și în vest este mai mic.

Noi mai putem discuta de o șansă la concurență serioasă la companiile românești cu firmele care în vestul europei au prețuri mici? Noi mai putem discuta de putere de cumpărare când au înghețat salariile, pensiile și alte sporuri și inflația și prețurile sunt la cer. Câte ouă se puteau cumpără înainte, câte pâini, câte plinuri de benzină?", a declarat revoltat Liviu Dragnea la emisiunea Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.