El a promovat site-ul noului partid anunțat de Liviu Dragnea.

Pe pagina sa de Facebook, Voiculeț îi asigură pe curioși că noul partid nu e „deloc pe mână cu cei de la putere care ne bagă în dictatură sanitară”.

Liviu Dragnea a anunțat, duminică seara, în primul interviu de la Realitatea PLUS, că revine în politică într-un nou partid politic înființat de Codrin Ștefănescu.

„S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit că mi-am făcut partid au fost cei de la noul PSD. Eu știți bine nu am ieșit public până la momentul asta. Nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, el a venit des la mine la vizită, m-a ajutat enorm acest om de mare caracter. Mi-a zis că el simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid, un partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care n-au curaj, de acoperiți, de oameni infiltrați care distrug un partid.

Am zis că sunt de acord și îl sprijin cu toată experiență mea. A găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți dar cu curaj care au devenit membri fondatori la acest partid, Codrin neimplicandu-se de la început în documente pentru a nu riscă că pe parcursul procedurilor să se blocheze. Partidul este înființat și se numește Alianța pentru Patrie.