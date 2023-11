„Liviu Alexa, înțeleg că ai primit niște mesaje, că se insinuează, în mesajul celor de la Clever Media, ca am primit niște bani, atât noi (Realtiatea PLUS, n.r.), cât și tu, de la un alt operator de telefonie mobilă - Vodafone, ca să facem această investigație jurnalistică. Am văzut că și tu ai cerut să prezinte de urgență probe, pentru că, altfel, și eu le voi face plângere pentru aceste acuzații nefondate”, a declarat Anca Alexandrescu, joi, la Culisele statului paralel.

„Am primit un drept la replică de la dl Orlando Nicoară, partener cu dl A. Tomșa pe firma EAD, cu drepturile sportive, pe e-mail. Am acceptat. Dar nasol a fost că am primit acest drept la replică prin intermediul unui foarte bun prieten al meu incercând să mă șantajeze emoțional”, a relatat Liviu Alexa, în exclusivitate, la Culisele statului paralel.

Liviu Alexa: Orlando Nicoară, asociatul lui Adi Tomșa, patronul Prima, a vrut să mă șantajeze emoțional!

“Orlando Nicoară, asociatul lui Adi Tomșa, patronul Prima, a avut tupeul jegos să îmi trimită un drept la replică prin intermediul unui bun prieten, ca să mă șantajeze emoțional. Am fost amenințat azi, tot de gruparea Tomșa-Teszari, că există nu știu ce înregistrări cu mine șantajându-i. Hahaha, păi, dacă există, să le scoată, să nu stea în stare de tăinuire! În fine, încă o chestiune de lămurit: nu am luat UN LEU sau UN EURO de la Vodafone ca să fiu “stimulat” să scriu, nici de la firma de PR, nici la pungă. Din păcate pentru cei cu insinuările, eu sunt cel care le dă celor de la Vodafone bani pe facturile lunare de client, dar o fac cu plăcere, căci au servicii excelente!”, a declarat jurnalistul Liviu Alexa.

„Tot azi am primit informația că există cu mine niște înregistrări prin care eu as fi șantajat grupul RCS-RDS. Eu îi rog foarte frumos să le facă publice pentru că infracțiunea de tăinuire e descrisă în Codul penal și nu ar fi frumos sa se faca vinovați de așa ceva.

Cred ca mai important decât orice decât Liviu Alexa este atacul la grupul Realitatea și televiziunea Realitatea la CNA. Să ceri în 2023 anularea licenței unui post de televiziune care face oglindirea unei anchete jurnalistice mi se pare de domeniul fantasticului, in coditiitiile in care tot ce -a întâmplat s a vb aseara a fost argumentat, discutat corect echilibrat. Ah, libertatea de expresie e mișto, dar să nu-i atingă pe dl Teszari și dl Tomșa”, a adăugat Liviu Alexa.

„Mi se pare straniu să ceară ridicarea licenței pentru că a îndrăznit să preia o investigație de presă, cu atât mai mult că și ei spun că fac presă. Mi se pare cel puțin straniu”, a completat Anca Alexandrescu.

„Am văzut un articol din 2017 cu cine a fost creierul listării la Bursă a grupului RCS-RDS: dl Ciubotaru”, a mai adăugat Anca Alexandrescu.

„Dl Bogdan Ciubotaru tot întâmplător a fost consultantul listării RCS-RDS la Bursa din București.

În CV-ul lui, impresionant, gasim ca a fost implicat la Bursa din Londra a grupului Vimetco (acționar majoritar Alro), adică al rușilor. El a fost în siajul RDS, la acel moment.

Să mă mai refer la o afirmație a dlui Marius Bostan, fost ministru al Digitalizării, care a spus, într-o postare pe Facebook acum câteva zile, face o remarcă foarte interesantă, spune că unul dintre operatori ar reprezenta Rusia”, a relatat Liviu Alexa.

„Și citez acum și declarația lui Bogdan Chirițoiu , președintele Consiliului Concurenței, a declarat pentru HotNews că o decizie va fi luată la inceputul anului viitor: <<Am primit documentația referitoare la intenția Quantum Projects SRL de a prelua Telekom Romania. În perioada următoare vom analiza în ce măsură se poate realiza această tranzacție și cum afectează concurența pe piață. Vom lua o decizie, cel mai probabil, la începutul anului viitor. În plus, trebuie avut în vedere că este un domeniu strategic și, ca urmare, Comisia pentru Examinarea Investițiilor va face o analiza din punct de vedere al securității>>. Ce vreți mai clar?”, a spus Anca Alexandrescu.

„Cum se sesizează dl Chirițoiu numai după emisiunea de la Realitatea... Probabil că ar fi trebuit să analizeze si pana acum ca RCS-RDS deține deja o situație de monopol pe piață ,prin 50 și ceva. Oare de ce nu s-a sesizat?”, a mai comentat Liviu Alexa.

„Orlando Nicoară e cel care le-a fost băgat pe gât. El nu era la inceput in această combinație. Era doar A. Tomșa. Era sfătuit de Vasile Dîncu pe care-l considera un mentor. Și Nicoara a venit in această combinatie dupa ce a trecut pe la DNA dupa care Adrian Sîrbu a fost arestat. Nicoară a devenit un om de încredere și a fost furnizat. A. Tomșa nu-l stia pe Nicoară, înainte de a-l prelua ca acționar minoritar in această combinație. Atunci putem sa intelegem cum se dau întotdeauna niste calauze, ghizi sau niste pioni din interior, ca probabil asta o fi fost rolul lui, iar eu văd acest comunicat de amenințare la adresa lui Liviu Alexa și Realitatea PLUS realizat de O. Nicoară”, a spus Cozmin Gușă.

„Să-mi aduc aminte de sponsorizarea revistei Sinteza a dlui Dîncu de către dl Teszari, unde apareau reclame la RDS cât China. Unde s-a pierdut dosarul din 2017 de la DNA despre mita dată pentru drepturile sportive din acel moment? Să ne aducem aminte că a existat o listare frauduloasă la BVB a grupului RCS-RDS cu fonduri de pensii, scăderi de acțiuni, pilon de pensii, nu mai stim ce s a intamplat cu aceste anchete. A existat vreun interes să pice în derizoriu? Oare de ce?”, a evocat Liviu Alexa.

„Ai toată susținerea mea, o să preiau excelentele tale anchete, sunt dispusă să merg în fața oricărei instanțe să susțin ce am spus și aseară în emisiune. Iată că autoritățile statului investighează această achiziție tocmai că e in discuție o chestiune de securitate națională, că e un domeniu strategic. Și, cu atât mai mult trebuie să ne uităm mult mai atent asupra acestor chestiuni că este un an electoral”, a menționat Anca Alexandrescu.

„Un mesaj final, de echilibru către CNA. Care este dator să răspundă foarte rapid după amenințările la adresa grupului Realitatea. Nu putem sta așa numai să observăm amenințările dacă nu se iau și niște măsuri”, a transmis jurnalistul Liviu Alexa.