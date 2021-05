Peste 3.300 de copii au participat la sondajul realizat de Consiliul Elevilor. Mai bine de jumătate dintre ei nu sunt de acord cu vaccinarea. Mai mult, reprezentanții elevilor spun că este nevoie de o campanie de informare în școli.

Elevii pare să fie descurajați de posibilele efecte adverse ale vaccinului anti-Covid (67,1%), în timp ce doar 32,9% dintre aceştia nu au vreo îngrijorare în acest sens, potrivit unui sondaj de opinie realizat în rândul elevilor cu vârstele 12-19 ani. Din totalul respondenților care nu s-au vaccinat, 52,5% dintre ei sunt de părere că, într-o oarecare măsură, COVID-19 îi poate pune în pericol pe ei și pe cei din jurul lor, 33,8% cred că acest virus reprezintă cu adevărat un pericol, în timp ce un procent de 13,7% nu consideră acest virus ca fiind periculos.

DE CE REFUZĂ ELEVII VACCINAREA anti-COVID-19

- se tem de efectele adverse pe termen lung

- se tem de infertilitate după vaccinare

- se tem că se pot infecta cu SARS-CoV-2 după vaccinare

- 3.334 de elevi au răspuns la chestionar

Dintre cei 2.459 care încă nu au fost vaccinați anti-Covid, mai puțin de 40% spun că ar dori să se vaccineze, 28% nu sunt deciși, iar 33% nu vor. Totodată, din 3.334 de respondenti, doar 24,7% afirmă că au fost imunizarea cu unul dintre serurile disponibile, în timp ce o majoritate de 75,3% nu a fost vaccinată împotriva COVID-19, mai arată sondajul realizat de Consiliul Național al Elevilor (CNE).

„O mare parte dintre elevi ne-au spus ca nu au avut loc astfel de discutii in scoala lor. În lipsa acestor discutii in scoala, acestor dezbateri, va fi foarte greu pentru elevi sa aleaga o varianta. 30% dintre elevi au spus ca s-au vaccinat deja, in timp ce 60% ne-au spus ca nu sunt inca hotarati daca vor sa se vaccineze, iar aproape 40% au spus ca nu vor sa se vaccineze”, a explicat Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor, marți, la Realitatea PLUS.

Specialiștii susțin însă că părinții, profesorii și medicii de familie sunt cei care trebuie să-i coonvingă pe adolescenți să se vaccineze. Să le explice, de asemenea, și că reacțiile adverse care pot apărea sunt specifice oricărui vaccin.

Medicul pediatru Ioan Gherghina susține că „problema nu este la elevi, problema este la părinți, pentru ca elevii nu pot fi vaccinati decat cu acordul parintilor”. Acesta mai spune că discuțiile despre vaccinare trebuie purtate cu părinții, „trebuie adresat parintilor, atat prin scoala, prin diriginte, cat si prin medicii de familie”.

Puțin peste 86.000 de adolescenți s-au imunizat cu cel puțin o doză. La începutul săptămânii viitoare este organizat în țara noastră un maraton de vaccinare pentru copii în zilele de 31 mai și 1 iunie.