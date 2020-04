Liderul ordinului catolic Cavalerii de Malta a murit la vârsta de 75 de ani

Dalla Torre, al cărui titlu oficial era de Mare Maestru al ordinului, a decedat "la câteva minute după miezul nopţii... în urma unei boli incurabile diagnosticate în urmă cu câteva luni", se arată într-un comunicat emis de Cavalerii de Malta.



Locul lui Della Torre va fi luat, sub formă de interimat, de Marele Comandant Ruy Goncalo do Valle Peixoto de Villas Boas, până la alegerea noului Mare Maestru, se precizează în comunicat.



Dalla Torre, născut la Roma, a fost un aristocrat italian şi istoric specializat în artă medievală, admis în ordinul Cavalerii de Malta în 1985. El a devenit conducătorul ales al ordinului în urmă cu doi ani.



Acest ordin religios, a cărui denumire oficială este Ordinul Suveran Militar de Malta, a fost înfiinţat la Ierusalim în secolul al XI-lea, înainte de Cruciade, şi coordonează în prezent mai multe organizaţii medicale de caritate din lumea întreagă.



Acest ordin este un cvasi-stat, cu paşapoarte şi ambasade, însă nu are propriul teritoriu, cu excepţia a două sedii din Roma.



Ordinul este independent de Vatican, dar conducătorul său jură loialitate faţă de papă, mai arată sursa citată.