„Nu-mi este rușine de trecutul meu. Sunt un român autentic și nu am de ce să mă feresc. Atunci când am constatat că lucrurile nu merg în direcția bună, am plecat din PSD. Mă consider un om liber într-o țară normală, fiecare om are dreptul de a alege, nu sunt motivat politic. Am probleme și nu putem continua activitatea. Nu mai sunt membru. Protestul spontan a reieșit din durerea noastră.

Întâlnirea de la Ministerul Finanțelor a fost răstălmăcită. Noi am cerut măsuri concrete. Am cerut ca e-factura să se aplice de la o cifră de afaceri de un milion de euro. Chestiuni concrete pentru a îmbunătăți nivelul de trai al fermierilor.

Este neputința autorităților. În România intră peste 10.000 de tiruri zilnic și ei vor să cumpere 2000 de sigilii”, a spus Dănuț Andruș la Realitatea PLUS.