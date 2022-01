„Sunt un elev al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud. Încă de la începutul anului am fost anunțați că vom fi, în cuvintele doamnei director, o clasă „fluturaș”, asta însemnând că nu vom avea o clasă proprie, ci ne vom muta din clasă în clasă, oră de oră, zi de zi. Directorul adjunct, însă, a decis că ar fi mai bine dacă ne-ar trimite într-un corp retras de liceu, spunându-ne că ne-ar fi mult mai ușor, întrucât suntem în ultimul an de liceu.

Acolo ne-am confruntat cu noi probleme: nu există căldură, băile se află într-o condiție deplorabilă și ocazional un miros respingător își face apariția din țevi sau de la corpurile șoarecilor găsiți de noi, într-o dimineață, pe holul clădirii.

I-am cerut domnului director (n.r. Mariana Bîrlă), cât și (domnului) director adjunct (n.r. Mitrofan Valentin Marian), cooperarea. Aceștia au adus diverse scuze, fără metode de a repara situația la început. Au spus că „e doar o iarnă” și trebuie să suportăm condițiile. Am încercat să acceptăm situația, să ne îmbrăcăm mai gros, să ne încălzim cu ce aveam la dispoziție.

Fie o plită electrică, fie un reșou, dintre care niciunul nu a reușit să ajute un colectiv de șaisprezece elevi. Am ajuns la situația în care a fost necesar să fac pauze pentru a-mi încălzi mâinile în timp ce scriam, întrucât altfel nu o puteam face.

În urma plângerilor noastre, directorul adjunct ne găsea ocazional clase în liceu, însă nu mai mult de două- trei zile, sau doar câteva ore pe zi, noi ajungând tot în corpul lipsit de căldură. Au existat zile în care nu am mai putut suporta situația și am părăsit incinta școlii. Erau fie frigul, fie mirosul de nesuportat de vină.

Directorul adjunct, totuși, a refuzat să ne înțeleagă situația, amenințându-ne, astfel, că ne va pune absențe”, se arată în scrisoarea adresată Ziarului de Vrancea.

Consiliul de administrație a decis ca orele să se desfășoare online, până la remedierea problememelor.