”Legile Puterii”. Violeta Alexandru: PSD alimentează o stare de tensiune în societate. Să prezinte soluții pentru majorarea pensiilor cu 40%

”Nu există partid care să nu își dorească să crească pensiile cât mai mult. Ce nu spune PSD este că nu a crescut valoarea punctului de pensie nici într-o perioadă de stabilitate economică.

Nu vindem iluzii. Nu avem cum să facem o creștere care nu are susținere în buget. PSD alimentează o stare de tensiune în societate. Când promiți oamenilor, trebuie să spui și de unde iei banii. Dacă PSD are soluții pentru această creștere și pentru anii viitori, e bine să le explice.

Noi nu am gândit în cheie electorală. PSD asta face. E un PSD odihnit care se gândește cum să mai speculeze emoțiile oamenilor. Suntem singura țară din UE care ia o astfel de decizie într-o perioadă de refacere a economiei, din respect pentru pensionari”, a spus ministrul Muncii.

Violeta Alexandru a acuzat PSD că alimentează zvonuri false, precum cel legat de întârzierea pensiilor sau că PNL ar avea majoritate în Parlament, și că blochează constant proiecte utile ale liberalilor. ”Dacă voiau să aplice legea și creșterea de 40% a pensiilor, o făceau atunci, când permitea și economia. Cei care majorează pensiile sunt liberalii”, transmite Alexandru.

Ministrul a subliniat că absența unor membri PSD de la ședința de luni din Parlament, când trebuia să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură, indică lipsa de susținere față de actuala conducere a partidului.

”Strategia lor este când trebuie să răspundă, nu răspund, când altcineva se ține de treabă și aduce argumente, înnebunesc și nu le convine. Sub nicio formă, în acest moment, PNL nu are majoritate în Parlament. De aceea lucrăm să îi convingem pe români. În lipsa acestei majorități, vom trăi în același joc în care, din păcate, nu putem face mai mult. Pe numărul de parlamentari, PSD are majoritate. Moțiunea a fost un efect al lipsei de susținere față de actuala conducere. Acum se sustrag de la responsabilitatea pe care o au, ne blochează de fiecare dată, duc discuțiile în populism. Nu oferă soluții, ci vând iluzii. Guvernul PNL a gestionat România în una din cele mai dificile crize economice și sociale.

Toate aceste cheltuieli pentru servicii publice, pensii, salarii sunt din banii celor care muncesc și plătesc taxe și impozite. Pe aceștia PSD îi urăște. În loc să ne ținem de treabă și să scoatem țara din situația delicată, PSD adâncește falia dintre diferitele categorii de vârstă”, a conchis Alexandru.