LEGILE PUTERII | Valer Dorneanu, replică pentru Ludovic Orban: ”Nu noi suntem vinovați că nu s-a acționat constituțional”

”Nu noi trebuia să corectăm legea. Noi suntem sesizați să spunem dacă e constituțional sau nu. Nu e treaba noastră să combatem pandemia, treaba noastră este să vedem dacă normele sunt date într-un cadru constituțional.

Guvernul a dat ordonanță de urgență deși este interzis să afectezi drepturile fundamentale. Noi nu am interzis internarea și nu am îndemnat cetățenii să plece. În final, legea a fost adoptată cu majoritate, cu dialog, cu consens”, a declarat Valer Dorneanu, joi seara, la Realitatea PLUS.

”Uitați-vă la recomandarea Comisiei de la Veneția. Nu noi suntem vinovați că nu s-a acționat constituțional. Nu noi am obligat cetățenii să iasă din spitale”.

