„Fac parte din categoria celor care am crezut că există acest virus, am luat măsuri și acasă și la Academie, dar fără să fiu un exagerat. Din fericire, colegii mei de la Academie nu au, de la firmă nu au, acasă au scăpat fără.

Din ce am văzut, cam 85% din cei infectați pot fi tratați acasă, dar pentru cei cam 15% afectați la virus, nu există decât o singură variantă: spitalul. Nu sunt la ATI, sunt în salon. Am plămânii afectați cam 45%, am dat masca de oxigen jos, dar mi-e foarte greu să vorbesc. Sunt internat la spitalul din Bârlad pentru că aici m-a prins boala. Am găsit la spitalul din Bârlad o echipă medicală extraordniară. Am găsit, dijn punct de vedere psihologic, altceva față de ce știam că se întâmplă în spitale. Acum, medicul vine și îți explică dacă poți sta sau pleca, că poți pleca, dar sunt riscuri, îți explică ce evoluție poți avea. Eu am avut plâmânul 30% afecatat, iar în câteva zile a ajuns la 45%. Cu cât ești mai tarziu venit, cu atăt e mai greu. La mine s-a reușit stabilizarea și trebuie să văd în cât timp încep revenirea. Am 20 de litri de oxigen pe oră, e foarte greu, e frustrant. Consider că nu au sens acele demonstrații de fortă că nu există pandemie, iar cei care sunt afectați, să ajungă cât mai repede la spital”, a declarat fostul pilot.

Titi Aur a mai spus că era programat pentru vaccinare pe data de 28 martie, însă nu a mai apucat s-o facă, pentru că s-a îmbolnăvit.