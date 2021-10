Realitatea Plus

Carmen Dorobăț, medic infecționist la spitalul ”Sf. Parascheva” din Iași, a explicat că tratamentul cu anticorpi monoclonali este foarte eficient atunci când este administrat înainte ca starea pacientului să fie gravă, deci mai puțin în secțiile ATI.

”Am văzut un număr mai mare de doze la spitale Covid care au secții de ATI, deci un număr mai mare de pacienți. Trebuie dat precoce pentru ca starea pacientului să nu se agraveze. Este deosebit de eficient dacă este administrat la timp.

Specialistul în sănătate publică Ioana Stăncel a acuzat că tratamentul a fost distribuit în spitale care nu au specialiști, unde nu poate fi folosit la maximum.

Aceasta a precizat că în unitățile unde ajunge tratamentul trebuie să existe specialiști care să utilieze terapia respectivă și o linie care să poată interveni în cazul efectelor secundare.

Ioana Stăncel a criticat și decizia Guvernului Cîțu de a nu primi în Ministerul Sănătății specialiști în sănătate publică.

”Sperăm să mai primim acești anticorpi salvatori de vieți.

În București s-au dat doar 5 doze pentru copii pentru că avem mai multe spitale care tratează Covid.

Tratamentul trebuie distribuit la nivelul centrelor care au cazuistică mare, personal medical și condiții de oxigen pentru a trata pacienții.

Ce nu a fost respectat este alocarea la acele facilități medicale unde pot fi folosiți la maximum.

Anticorpii sunt o minune în primele zile de boală. Cu cât stadiul este mai avansat clinic, sunt mai puțin eficienți. Faptul că a ajuns la un centru de pneumologie dintr-o zonă rurală din Brașov...

Tratamentul este necesar peste tot, problema e că nu în toate locurile pot fi folosiți și monitorizați.

Spitalul ”Pantelimon” a primit doar 10 doze, are Unitatea de Primiri Urgențe plină și pacienți care așteaptă pe scaune. Spitalul privat ”Pelican” din Oradea primește 8 doze - vine în siajul unei grupări care a coordonat tot ce înseamnă sistemul sanitar recent.

Au primit tratamentul cei care l-au solicitat și au pus presiuni pentru a le primi. Dacă am face o hartă, am putea vedea exact culorile politice.

Nici în SUA această terapie nu se face în toate spitalele. Terapia cu anticorpi monoclonali este nou apărut.

Aceste terapii necesită un anumit timp de transport. Atrag atenția că pentru orice resursă care e precară apar rețele false. Le atrag atenția oamenilor să nu se lase furați de acest miraj, tratamentul se distribuie doar prin intermediul Ministerului Sănătății”, a declarat expertul în sănătate publică.

Lista unde a fost distribuit tratamentul:

Spital cu medic infectionist Repartitie pe spital Nr. Crt. Județ Spital 2603 pacienți 1 ALBA Spitalul Municipal Sebeș da 6 2 ALBA Spitalul Orășenesc - Abrud da 6 3 ALBA Spitalul Municipal Blaj da 16 4 ALBA Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia da 32 5 ARAD Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad DA 70 6 ARGES Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti DA 20 7 ARGES Spitalul Municipal Câmpulung DA 10 8 ARGES Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni DA 20 9 BACAU Spitalul Judetean de Urgenta Bacau da 20 10 BACAU Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti – Sectia Boli Infectioase da 6 11 BACAU Spitalul „prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi da 6 12 BACAU Spitalul de Pneumoftizilogie Bacau da 10 13 BACAU Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Oneşti da 10 14 BIHOR Spitalul Pelican Oradea DA 6 15 BIHOR Spitalul Municipal "EP. N. Popovici" Beius DA 6 16 BIHOR Spitalul clinic Judetean de Urgenta Oradea DA 8 17 BIHOR Spital Clinic Municipal “Dr. G. Curteanu” Oradea DA 24 18 BIHOR Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita DA 6 19 BISTRITA NASAUD Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita DA 40 20 BOTOSANI Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani Da 20 21 BOTOSANI Spitalul Municipal Dorohoi Da 10 22 BRAILA Spitalul Judeţean de Urgenta Braila DA 36 23 BRASOV Spital Municipal Sacele da 10 24 BRASOV Spitalul Clinic de Boli Infectioase da 40 25 BRASOV Centrul rezidențial Maria Sânpetru da 10 26 BRASOV Spitalul Municipal Făgăraș da 20 27 BUCURESTI Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon da 10 28 BUCURESTI Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Stefan" Bucuresti da 26 29 BUCURESTI Spitalul de Urgență al SRI Prof. Dr. Agripa Ionescu da 18 30 BUCURESTI Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila da 18 31 BUCURESTI Spitalul Clinic Malaxa București da 30 32 BUCURESTI Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals da 140 33 BUCURESTI Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti da 68 34 BUCURESTI Spitalul Universitar de Urgenta Elias da 18 35 BUCURESTI Spitalul clinic de urgenta Maria Sklodowska DA 5 36 BUCURESTI Spitalul Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes da 140 37 BUZAU Spital Municipal Ramnicu Sarat DA 18 38 BUZAU Spitalul Judetean de Urgenta Buzau DA 18 39 CALARASI Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi DA 22 40 CARAS Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes DA 14 41 CARAS Spitalul Judetean de Urgenta Resita DA 16 42 CLUJ Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca DA 150 43 CONSTANTA Spitalul Municipal Mangalia da 18 44 CONSTANTA Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta da 20 45 CONSTANTA Spitalul Municipal Medgidia da 22 46 CONSTANTA Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa da 18 47 COVASNA Spitalul JUDETEAN de Urgenta dr. Fogolyan Kristof din Sf. Gheorghe da 26 48 DAMBOVITA Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste da 40 49 DOLJ Spitalul Clinic Municipal Filantropia DA 4 50 DOLJ Spitalul Orășenesc Așezămintele Brâncovenești - Dăbuleni DA 6 51 DOLJ Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova DA 6 52 DOLJ Spitalul Municipal "Prof. Dr. Irinel Popescu" Bailesti DA 6 53 DOLJ Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna DA 6 54 DOLJ Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova DA 10 55 DOLJ Spitalul CF Craiova DA 6 56 DOLJ Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova DA 36 57 GALATI Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati* DA 40 58 GALATI Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” DA 10 59 GIURGIU Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu da 30 60 GORJ Spitalul Orășenesc Turceni DA 6 61 GORJ Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu DA 16 62 GORJ Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti DA 14 63 HARGHITA Spitalul Municipal Gheorgheni DA 6 64 HARGHITA Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc DA 16 65 HARGHITA Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc DA 14 66 HUNEDOARA Spitalul Judetean de Urgenta Deva DA 12 67 HUNEDOARA Spitalul Municipal Hunedoara DA 12 68 HUNEDOARA Spitalul Municipal Vulcan DA 2 69 HUNEDOARA Spitalul Municipal Brad DA 2 70 HUNEDOARA Spitalul de Urgenta Petrosani DA 4 71 HUNEDOARA Spitalul CF Simeria DA 8 72 IALOMITA Spital Municipal Fetesti DA 10 73 IALOMITA Spital Judetean de Urgenta Slobozia DA 10 74 IALOMITA Spitalul Municipal Urziceni DA 10 75 IASI Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” Iași Da 4 76 IASI Spitalul General CF Pașcani Da 4 77 IASI Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi DA 10 78 IASI Spitalul Orășenesc Hârlău Iasi Da 6 79 IASI Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi Da 4 80 IASI Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi Da 4 81 IASI Spitalul Clinic De Boli Infectioase Sfanta Parascheva Da 56 82 IASI Spitalul Militar "Dr. Iacob Czihac" Iași Da 2 83 IASI Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi Da 4 84 IASI Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu“ Da 4 85 IASI Spitalul CF Iaşi Da 6 86 IASI Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon IASI Da 20 87 IASI Institutul Regional De Oncologie Da 2 88 IASI Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Da 10 89 ILFOV Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov da 20 90 MARAMURES Spitalul Judetean de Urgenta Dr.C-tin Opris Baia Mare DA 8 91 MARAMURES SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMATIEI DA 12 92 MARAMURES Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie DA 20 93 MEHEDINTI Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin DA 38 94 MURES Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Unitate suport COVID DA 12 95 MURES Spitalul Municipal Sighişoara DA 6 96 MURES Spitalul Clinic Judetean Mures DA 20 97 MURES Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu TÎRNĂVENI DA 4 98 MURES Spitalul Municipal “DR. Eugen Nicoara” Reghin DA 4 99 MURES Spitalul Municipal Dr. Valeriu Russu Luduș DA 4 100 NEAMT Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt Da 20 101 NEAMT Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț Da 4 102 NEAMT SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN Da 16 103 OLT Spitalul Judetean de Urgenta Slatina DA 20 104 OLT Spitalul Municipal Caracal DA 20 105 PRAHOVA Spitalul Orășenesc Băicoi - DA 10 106 PRAHOVA Spitalul de boli pulmonare Breaza DA 10 107 PRAHOVA Spitalul de Psihiatrie Voila DA 10 108 PRAHOVA Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti DA 70 109 SALAJ Spitalul Judetean de Urgenta Zalau da 30 110 SATU MARE Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare DA 36 111 SIBIU SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS DA 10 112 SIBIU Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu DA 30 113 SIBIU Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu DA 10 114 SUCEAVA Spitalul Municipal Falticeni da 6 115 SUCEAVA Spitalul Municipal Sf Doctori Cosma si Damian Radauti da 6 116 SUCEAVA Spitalul Municipal Vatra Dornei da 6 117 SUCEAVA Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava da 26 118 SUCEAVA Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc da 6 119 TELEORMAN Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede da 20 120 TELEORMAN Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria da 2 121 TELEORMAN Spitalul Municipal Turnu Magurele da 18 122 TIMIS Spital Clinic CF Timisoara DA 6 123 TIMIS Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara DA 110 124 TIMIS Spitalul Orasenesc Faget DA 6 125 TIMIS Spital Municipal " Dr Teodor Andrei" Lugoj DA 6 126 TIMIS Spitalul Militar de Urgență "Victor Popescu" Timișoara DA 18 127 TIMIS Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu DA 16 128 TIMIS Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare DA 8 129 TULCEA Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea DA 26 130 VALCEA Spitalul Orasenesc Horezu DA 6 131 VALCEA Spitalul Judetean de Urgenta Valcea DA 30 132 VASLUI Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui DA 10 133 VASLUI Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad DA 30 134 VRANCEA Spitalul de Urgenta Sf.Pantelimon Focsani DA 36

