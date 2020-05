„Legile puterii”. Ministrul Transporturilor: Cum se va circula cu metroul bucureștean din 15 mai

Ministrul transporturilor a declarat luni seară că reguli generale vor fi la nivelul tuturor mijloacelor de transport. Printre acestea sunt informarea corecta a calatorilor, igienizarea spatiilor, evitarea aglomerarii și pastrarea distantei intre calatori.

În plus, „daca se va decide că purtarea măștii va fi obligatorie, atunci și personalul, și călătorii vor fi obligați să o poarte”, a declarat Lucian Bode, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Printre măsurile care se vor lua la Metroul bucureștean din 15 mai vor fi cele de „distanțare socială, informarea călătorilor. În cele 53 de statii putem plati direct la turnicheti prin contactless, sa nu mai platesti direct. Poti plati cu card bancar la toate casieriile din reteaua Metrorex”, a explicat ministrul Lucian Bode.

„Recomandarea noastră este pentru distanțarea distantarea calatorilor in metrou. Solicitam pastrarea distantei de 1 metru intre calatori. Am vazut recomandari in UE unde erau marcate locurile cu autocolant, erau marcate unde puteau sta calatorii. Sigur, e un proces foarte complicat dar nu imposibil”, a precizat Bode.

În plus se va face igienizarea metroului, reglarea timpilor de asteptare a trenurilor de metrou: „Avem 65 de trenuri, am facut un program din 15 mai incat timpii de asteptare dintre 2 trenuri sa nu depaseasca 2-3 minute pana la maximum 10 minute. Igienizarea zilnica a spatiilor de pe peron si trenuri, noi folosim nebulizarea 3D pentru dezinfectarea trenurilor si a traseeler de ventilație”, a mai spus ministrul.

Pentru evitarea aglomerațiilor de la intrarea și ieșirea din stațiile de metrou, va interveni și Ministerul de Interne.

„La cele 53 de statii de metrou avem 130 de accesuri, stim care sunt mai aglomerate zone, in Sud, in Nord Pipera.

Am solicitat sprijin de la Ministerul de Interne sa gasim solutii pentru a organiza accesul la metrou , sa nu avem acele aglomerari, un numar de 600-700 de mii de cetateni circulau inainte de criza.

intre orele 6-9, 16-19 era aglomeratie. Vom avea sprijinul MAI pentru a asigura o fluenta la metrou si a pastra distanta la gurile de acces pentru a nu aglomera nepermis de mult accesul in statii”, a mai spus Lucian Bode, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Controlul temperaturii calatorilor nu se va face, spune minstrul, pentru că „este foarte dificil controlul temperaturii, este foarte greu sa faci acest lucru la metrou”.