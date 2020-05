„Legile puterii”. Ministrul Transporturilor: Microbuzele, igienizate înainte de plecarea în cursă. Călătorii, cu măști și controlați cu termoscanner

Printre măsurile stabilite de comun acord cu principalele confederatii patronale din industria de transport rutier de persoane sunt: „igienizarea interiorului vehiculului inainte de plecarea in cursa, este obligatorie; dotarea conducatorilor auto cu echipament de protectie - masti,manusi; pasagerii au obligatia de a veni la locul de imbarcare cu masca de protectie; delimitarea spatiului cabinei prin montarea de panouri plexiglas sau intre sofer si calatori sau, cum e si in alte state, primul rand de scaune sa fie lasat liber”, a precizat ministrul Lucian Bode la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

O altă măsură este măsurarea temperaturii cu termoscannerul a fiecărui pasager. „În fiecare punct de imbarcare soferii asigura masurarea temperaturi ipentru fiecare pasager”.

De asemenea, pentru pentru vehiculele cu cel putin 2 usi, accesul in interiorul vehiculului se va realiza doar pe usa din spate iar coborarea pe cealalta sau pe celelalte usi, a mai anuntat ministrul .

Lucian Bode a anuntat că toate măsurile petnru toate tipurile de transport public au fost puse in transparenta publica, luni seara, pe site-ul Ministerului.