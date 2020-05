„Legile puterii”. Ministrul Finanțelor: Cel puțin 200 de mii de români și-au amânat ratele. Am prelungit termenul până la 15 iunie

„Maine o sa am o situatie. Cifrele pe care le aveam, in jur de 200 de mii de cetateni au beneficit de amanarea ratelor la banca pana la 9 luni, un volum de credite de 3,3 miliarde de lei. Acestea sunt amanari pe OUG 37. Stim ca exista si programe ale bancilor. Numarul (cererile de amanare - n.red.) este mult mai mare daca le luam si pe acelea.

Tocmai pentru ca a avut succes aceasta masura, desi nu a fost primita cu bratele deschise de sistemul bancar, bancile s-au repliat, si ,daca in primele zile dura doua- trei ziel pentru un raspuns, acum se fac automat”, a declarat ministrul Finantelor marti seara la „Legile puterii”.

„Am prelungit pana pe 15 iunie perioada pana cand se pot face solicitarile de amanare a ratelor, pentru ca unele companii au intrat in dificultate mai tarziu, nu in martie sau aprilie.

Ma astept sa fie un numar mult mai mare, dar a fost un program de succes.

A ajutat un numar foarte mare de romani sa treaca peste aceasta perioada fara grija ratelor.

Pe de alta parte, au fost ajutati cu somajul tehnic, care a fost platit la timp, in aprilie au fost 312 milioane de lei, in mai (luna mai - n.red.) in jur de 1,4 miliarde de lei platiti doar pentru somaj tehnic.

Companiile au fost ajutate cu mai multe masuri, majoritatea expira in 30 iunie. Am rambursat TVA in martie si aprilie 6 miliarde, am platit concediile medicale, 4 miliarde restante cand am preluat noi (guvernarea - n.red.), acum cifra este de aproape un miliard, nu este inca la zi.

Am reusit aceste performante - rambursare TVA, plata de somaj tehnic, platirea concediilor medicale in timpul celei mai mari crize pe care am vazut -o noi, sunt trei pandemii mari si late in istorie”, a mai declarat Florin Cîțu, la „Legile puterii”.