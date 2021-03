Realitatea PLUS

Medicul de familie Cătălin Sava Petrencic, din județul Călărași, a explicat că, în ciuda problemelor apărute în ultimul timp, „nu trebuie sa nu continuam vaccinarea cu AstraZeneca. Datele care sunt sunt trunchiate, nu exista o legatura cauza efect si reactiile adverse sunt foarte mici. (...) Marea Britanie a inceput cu Pfizer, pentru ca nu au avut vaccin. Ei au o experiență mult mai mare in AstraZeneca, iar reacțiile adverse sunt neconcludente. (...) În anii 2007-2008 am inceput campania de vaccinare HPV a fost expus un caz al unei fetițe de 15 ani care a murit dupa vaccinare. Ea a murit de fapt călcată de mașină după ce a ieșit de la vaccinare”.

Despre cazurile de deces din Norvegia, după vaccinarea cu AstraZeneca, medicul Cătălin Sava Petrencic spune că este posibil să fie doar o coincidență și că „cei de acolo trebuie să facă o analiză”. Medicul a insistat că nu este prudent să fie sistată vaccinarea.

În schimb, medicul de familie Adrian Tatu din Galați, care se opune vaccinării, susține că vaccinurile anti-COVID-19 au doar o autorizație provizorie și că în schema de vaccinare nu există medicamente genetice.

„Vaccinurile au autorizatie provizorie. Vaccinul de la AstraZeneca este mai periculos decât Pfizer. AstraZeneca nu este clasic, cel din China este clasic”, a declarat, Adrian Tatu, luni seara, la „Legile puterii”, adăugând că „în schema de vaccinare nu erau medicamente genetice, e total diferit (acum - n.red.)”.

Acesta susține că vaccinurile anti-COVID-19 nu sunt sigure și el nu recomandă vaccinarea în acest caz. Mai mult, acesta a declarat, în exclusivitate, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS, că nu s-a vaccinat și a recomandat și propriei familii să nu se vaccineze. Medicul gălățean susține că cei care coordonează campania de vaccinare ar fi trebuit să prezinte fiecare vaccin în parte, pentru că el nu are informații despre vaccinurile dezvoltate în ultimul an împotriva COVID-19.

Medicul Adrian Tatu a mai declarat că el nu poate obliga un pacient să se vaccineze, dar „în primul rând îi explic pacientului în ce consta vaccinarea, că există un risc, apoi, dacă dorește să se vaccineze... Mi-am făcut datoria și fac tot posibilul si il înscriu în platformă”.

El a anunțat că a făcut și „demersuri către Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, facultățile de medicină pentru a ne trimite documentații despre acest medicament. Nu stiu despre acest medicament. Dacă eu nu sunt convins, nu am invatat despre aceste medicamente...”.

Medicul din Galați susține totuși că nu se opune vaccinării, dar că el nu este convins de acest vaccin și nu s-a vaccinat și nici nu recomandă familiei sale să se vaccineze.

„În momentul în care eu nu m-am vaccinat, si am recomandat familiei mele sa nu se vaccineze, când nu sunt convins... Eu nu mă opun , eu solicit sa mi se prezinte date suplimentare.

Vorbim de un virus ARN care are grad foarte mare de a-și crea mutații. Daca vor mai apărea mai multe tulpini iar aceste vaccinuri vor fi blocate. Si atunci vor veni vaccinurile clasice, din China”, a susținut medicul Adrian Tatu, luni seară, la „Legile puterii”.

Medicul de familie Cătălin Sava Petrencic l-a întrebat în finalul discuției pe colegul său din Galați, în direct, la „Legile puterii”, de ce are nevoie de un nou document oficial de la Ministerul Sănătății, pentru că „e plin internetul de informație oficială, si de la producator , si de la EMA, numai sa nu vrei sa le culegi. Eu ca medic dupa 30 de ani de vaccinări, lucrând cu n tipuri, rujeola etc., vaccinuri generice care s-au modificat intre timp, antipolio, care se lua picaturi, acum e injectabil”.