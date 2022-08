Starea socială este din ce in ce mai rea, e teribil să cauți vesti bune într-un vârtej de neajunsuri, de griji și de frici. Chiar dacă trăim cu toții pe același pământ și sub același cer, avem gusturi diferite, păreri diferite, orizonturi diferite și alegeri diferite! Suntem suma alegerilor noastre sau nu?! Ne putem victimiza când am fost indiferenți și am lăsat totul în voia sorții, că merge și așa? Contează cât muncești, cum trăiești, ce construiești, ce lași in urma ta; cât compromis, câtă toleranță.