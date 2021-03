„E un eveniment care nu face cinste celor care au intervenit acolo. Spun și aici că înainte de toate transmit condolenațe celor două familii îndoliate. Dincolo de funcția pe care o am, pentru mine ca cetățean cel mai greu de acceptat este că în urma unei intervenții din partea MAI nu am reușit să salvăm viețile. S-a întâmplat la Constanța, s-a întâmplat la Onești. Sigur că astfel de evenimente se întâmplă în toată lumea și vor mai fi în România pentru că nu pot fi evitate. Dar dacă cei vonovați nu plătesc în fața legii, înseamnă că nu ai învățat nimic din aceste tragedii. Este obligatoriu să tragem învățăminte și să luăm măsurile care se impun.

Vom avea un rapot final, vom avea concluziile parchetului, pentru că sunt anchete în derulare. După ce se finalizează va trebui să îmbunătățim legislația, dacă trebuie îmbunătățită. Sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim și să le corectăm pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple”, a declarat Lucian Bode.

Referitor la imaginile apărute în spațiul public în care văd urme de bile de cauciuc pe trupul uneia dintre victimele de la Onești, ministrul de Interne a declarat: „Acest lucru îl va stabili ancheta parchetului, există categoric o expertiză legală care ne va spune când a survenit decesul primei persoane. Din păcate o persoană a decedat în respectiva locație, cea de-a doua la spital.

Eu am prezentat concluzile raportului preliminar. În momentul în care am aflat despre situația de la Onești, împreună cu conducerea Poliției Române am decis să trimitem o echipă pentru a verifica în seara repectivă ce s-a întâmplat acolo. Astăzi am primit raportul preliminar. Am anunțat public măsurile pe care am decis să le iau. Am urmărit în acest raport preliminar să văd care erau obligațiile conducerii IPJ Bacău și conducerii Poliției municipale. Concluziile le-am prezentat. În primul rând, am decis să sesizez parchetul in rem cu privire la neglijență în serviciu în ceea ce privește intervenția. În al doilea rând, mai multe sesizări cu privire la acest criminal au fost tratate necorespunzător. În al treilea rând, am dispus destituirea conducerii Poliției Onești și a IPJ Bacău.

Eu am solicitat date și știu cum s-a folosit muniția și cum au ajuns acele gloanțe neletale în corpul victimei. Eu am văzut toate aceste detalii și sunt convins că detaliiile vor fi explicate.

Ce m-a revoltat foarte, foarte mult, dincolo de lipsa de comunicare în intervenție... componenta de acțiune a Poliției Onești respectiv a municipiului Bacău în ceea ce privește prevenirea. Au fost depuse mai multe sesizări și în condițiile în care în anumite documente și sesizări se spune de către criminal că își va face dreptate, amenință că achiziționează o armă de foc și își va face dreptate atunci... cu toate acestea, poliția nu a dispus măsuri”, a spus Lucian Bode la Realitatea PLUS.