"Legile Puterii" De ce a schimbat Mohammad Murat tabăra politică. Interese imobiliare uriașe

Într-o intervenție la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus, senatorul PNL Vergil Chițac, candidat la Primăria Constanța, a vorbit despre o posibilă miză uriașă a candidaturii lui Mohhamad Murat la Primăria Constanța. "Se joacă Pădurea Comorova. De-a lungul timpului și in timpul mandatelor domnului Iorgus cu atât mai mult, pădurea asta a fost privatizată. Actualul primar, după 9 ani, a reușit să facă un PUG , adică un plan urbanistic general, a reușit să introducă Pădurea Comorova. Aici este problema, ca odata introdusă în PUG, nimeni nu mai poate să dea autorizație de construcție. Deci jocurile au în centru interesele imboiliare din Pădurea Comorova," a afirmat Chițac.



Dezvăluirea senatorului liberal vine în contextul în care presa a scris că pe Murad și Iorguș îi leagă interese imobiliare comune. O firmă a latifundiarului ar deține peste 13 hectare din Pădurea Comorova, iar restul i-ar aparține atât lui Zanfir Iorguș personal, cât și unei societăți în care este asociat.



Zanfir Iorguș, candidatul susținut de PSD, ALDE și PNTCD la Primaria Mangalia, a anuntat că se retrage din cursa electorală în favoarea candidatului independent Mohhamad Murad, motivând că interesul municipiului trebuie să primeze. Murad, deși a susținut PNL până de curând și este bun prieten cu Rareș Bogdan, nu a avut nicio problemă să primească voturile de la candidatul PSD.



"Nu înseamnă că dacă ești în alt partid nu ești o persoană onesta. Mangalia este distrusă și aici acuz PNL că n a avut cea mai bună decizie și să inteleaga ca primarul nu mai poate fi susșinut." a declarat Murad într-o intervenție la Realitatea Plus.

Milionarul controversat s-a ales cu un dosar penal după ar fi împărţit alegătorilor din Mangalia pachete cu logo-ul și numele său înainte de începerea campaniei electorale, deși nu avea voie să facă acest lucru.