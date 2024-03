„Principalii noștri inamici sunt grupurile criminale organizate. Există tendința de a spune că există două lumi criminale separate. Pe de o parte, traficanții de droguri și traficanții de ființe umane, iar pe de altă parte, criminalitatea financiară. Dar acestea nu sunt două lumi criminale separate. Crima organizată gravă nu poate exista fără crimă financiară. În investigațiile noastre, vedem, de exemplu, că operațiunile complexe de fraudă în domeniul TVA sunt finanțate cu bani obținuți din alte activități infracționale sau, uneori, vedem aceiași operatori spălând banii din frauda TVA și din alte activități infracționale. Am văzut în cazurile noastre că mafia și grupurile criminale și-au remaniat recent activitatea. Traficul de droguri este prea riscant din cauza pedepselor lungi cu închisoarea. Așa că au început fraudele financiare, cum ar fi frauda cu TVA și frauda legată de fondurile UE. Membrii acestor grupuri criminale consideră că acestea sunt sectoare ‘fără riscuri’. Este doar o chestiune de a găsi un contabil bun, un avocat bun și pe cineva care știe să vorbească și poți câștiga bani mulți. Cu cât acești criminali pot câștiga mai mulți bani spălând, cu atât cresc mai puternici, cu atât devin mai agresivi. Pe măsură ce nivelul criminalității și al violenței cresc, cu atât devine mai scump pentru societate. Potrivit estimărilor Europol, Europa pierde în jur de 60 de miliarde de euro doar din frauda cu TVA, dar asta a fost an de an timp de decenii. Prin urmare, strategia noastră ar trebui să fie să le paralizăm capacitatea financiară. Și cu cât EPPO este mai puternic, cu atât mai bine pentru banii noștri și pentru propria noastră securitate”, a spus Laura Codruța Kövesi pentru Follow the Money.

Șefa EPPO: „Este corupție peste tot, nu există țară curată!”

Procurorul șef european a vorbit și despre modul în care sunt sesizați procurorii europeni. Procurorii urmăresc, punctează Kövesi, și datele din sursele deschise, anume articolele din presa de investigație. Ea a dat în acest sens și un exemplu din România.

„Există întotdeauna o legătură puternică între acest tip de criminalitate și corupție. Nu poți avea o schemă uriașă de TVA în vigoare dacă nu plătești mită undeva; în serviciile vamale sau în administrația fiscală atunci când sunteți verificat corespunzător. Și este corupție peste tot, nu există țară curată. Dacă nu sunt raportate cazuri, fie nu există o detectare bună a cazurilor, fie acestea nu sunt notificate. Nu există altă explicație.