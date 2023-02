Președintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea extraordinară a Formatului București 9, la care va fi prezent președintele american Joe Biden și secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg. Întâlnirea are loc în contextul împlinirii unui an de la declanșarea războiului din Ucraina.

Președintele României, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 22 februarie 2023, la Varșovia, Republica Polonă, alături de Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, la reuniunea extraordinară a Formatului București 9 (B9), avându-i ca invitați pe Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și pe Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg.

Summitul B9 se desfășoară în contextul împlinirii unui an de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, și are ca obiectiv continuarea coordonării dintre Aliații de pe Flancul Estic al NATO și SUA, pe fondul provocărilor de securitate generate de război.

Agenda discuțiilor va viza continuarea sprijinului multidimensional pe care statele Aliate, inclusiv cele participante la Formatul B9, îl acordă Ucrainei, susținerea pentru aspirațiile sale euroatlantice, precum și demersurile continue ale NATO de întărire a posturii sale de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

Vor fi abordate, de asemenea, modalitățile de tragere la răspundere a Rusiei, prin instrumente de drept internațional, pentru crimele comise în Ucraina.

O atenție specială va fi acordată și partenerilor vulnerabili, precum Republica Moldova, confruntată cu provocări crescute de securitate.

Președintele SUA a vut un discurs electrizant în Polonia, acolo unde a lansat o serie de atacuri la adresa lui Putin, dar și de puternică susținere pentru Ucraina. Totodată, Biden a făcut referire și la sprijinul Moldovei, declarând că, „Maia Sandu este alături de coaliție”.

„Vizita de anul acesta din Polonia vine după toate crimele președintelui Putin. Riscăm, după 75 de ani de pace, să fim distruși. Pot să vă spun că Kievul este liber în continuare. Când Rusia a invadat, nu doar Ucraina a fost testată, ci și SUA și NATO. Întrebările sunt foarte simple, dar și complicate. Suntem puternici sau slabi, suntem aliați sau divizați. Un an mai târziu avem răspunsul. Suntem puternici. De asemenea, ne confruntăm cu întrebări fundamentale. Dacă vom susține libertatea oamenilor, un an mai târziu știm răspunsul. Am susținut oamenii să tăriască liber, și democrație, iar ieri am declarat la Kiev că vom susține aceste lucruri. Când Putin a comandat tancurilor sale să intre în Ucraina, am crezut că vor fi invinși, dar Kievul a fost puternic. Am fost puternici. Ce a crezut că va fi o victorie ușoara, s-a transformat în tancuri distruse. El a sperat că NATO se va diviza, dar suntem mai uniți ca niciodată”, a declarat președintele SUA.

„Putin a crezcut că poate transforma capacitățile energetice în armă pentru a diviza Europa. A crezut că Rusia e puternică și că liderii europeni sunt slabi. A crezut că poate guverna prin frică. Putin se confruntă cu ceva ce nu a crezut că este posibil acum un an. Forțele Rusiei sunt mai slabe, nu mai puternice. Asta pentru că cel mai important e să știi ce susții. Polonia știe asta, știți asta mai bine decât oricine, pentru că asta înseamnă solidaritatea. După ani sub pumnul de forță, continuăm să luptăm pentru democrație. Asta este și puterea hotârarea și determinarea celor din Moldova, să trăiască în libertate. Maia Sandu este alături de noi. După un an de război, Putin încă se îndoiește de convingerile noastre și de susținere pentru Ucraina. Nu vom fi divizați, vom susține Ucraina. Președintele Putin va vedea că dragostea ucrianenilor pentru țara lor va învinge. Asta e cel mai important. Aici e vorba de libertate, acesta este mesajul. Zelenski a spus că frica ne va diviza lumea și că ne va schimba nepoții, nu doar din Ucraina, ci de peste tot. Oamenii au văzut apetitul autocraților. Nu, nu-mi veți lua țara și viitorul.

Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Oamenii refuză să trăiască în brutalitate. Rușii au comis crime împotriva umanității, au omorât civili, au folosit violuri, ca arme de război, încercând să fure viitorul Ucrainei. Au lovit în orfelinate și școli, nimeni nu va uita. Dar, în mod extraordinar, am văzut răspunsul ucraineilor, cu tancuri rusești intrând la ei, și totuși, Ucraina e liberă. Mai mult de 50% din teritoriul deținut de ruși anul trecut, este acum înapoi la ucraineni. Zelenski încă este în fruntea guvernului. Întreaga lumea condamnă agresiunea rușilor. Națiunile Unite au condamnat și în trecut atitudinea rușilor. SUA nu încearcă să distrugă sau să atace Rusia, milioanele de rusi vor să trăiască în pace. Putin este cel care alege. Dacă Rusia nu invada Ucraina, atunci nu aveam război, iar dacă Kievul nu se apăra, atunci Ucraina nu mai exista. Am oferit armament, tancuri, muniție, iar NATO, UE și alte state au oferit un sprijin fără precedent pentru Ucraina. Uitati-vă unii la alții, ați cazat 1,5 milioane de refugiați. I-ați primit în casele voastre. Și în SUA, și democratii și republicanii au susținut libertatea. Asta sunt americanii și asta susțin ei. Putin a încercat să blocheze economia mondială, prin blocarea exporturtilor de cereale, Statele din G7 au avut grijă de aceasta criză. Ucraina e liberă, suverană și democratică. Este un vis pentru patrioții ucraineni care au luptat pentru libertate.

Am vizitat memorialul din Kiev ieri, le-am multumit celor care si-au dat viața pentru patrie, am mulțumit celor care încă lucrează în orașele din Ucraina. Suntem alături de toți refugiatii acestui război care au găsit un cămin în Europa. Este mereu important să ne păstrăm libertatea, atâta timp cât Ucraina se apără, vom continua să avem zile dificile. Ucraina e pregătită, iar aliații vor fi în spatele ei. Împreună celebrăm 75 de ani de NATO. Și să nu aveți îndolieli, Alianța este tare ca o stanca. Și Rusia știe asta. Dacă atacă un membru, îi atacă pe toți. NATO s-a opus agresiunii rusești, dar e important să susținem libertatea. Trebuie să creăm pace și securitate, asta e responsabilitatea noastră. Ne-am adunat azi, iar deciziile pe următorii 5 ani ne vor forma viețile pentru decenii de acum înainte. Deciziile trebuie să le luăm acum. Decizii între haos și construcție, între limitări și posibilități. Libertatea este inamicul tiranului. Stați cu noi și vom sta alaturi de voi. Trebuie să fim aliații libertății nu captivității”, a mai spus președintele SUA.