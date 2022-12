Kșaus Iohannis a declarat că a discutat la summitul UE „cu persoanele implicate în această chestiune” și sau „făcut pași în direcția bună”. „Concluzia mea e simplă: toți actorii au înțeles că avem o problemă care trebuie rezolvată”, a declarat el.

„Se va reglementa de la sine la nivel de MAE, nu am impresia ca se va contura o criză diplomatică sau ceva, nu vom avea așa ceva”, a declarat, joi, Klaus Iohannis.

Pozițiile oficiale nu s-au schimbat, însă discuțiile pe care le-am avut – am discutat cu toți liderii, în marja întrunirii, discuțiile au fost pozitive. Este puțin mult de așteptat ca cineva să iasă și să aibă o opinie contrară cu cea de acum o săptămână. Nu vreau să vin cu povești care nu sunt adevărate, eu vin cu informații și concluzia mea este că am făcut un pas mare înainte în direcția bună.

Am avut o discuție cu premierul suedez, i-am prezentat problema, a înțeles-o foarte bine. Sigur că nu și-a luat un angajament ferm într-o primă discuție exploratorie. Eu sunt convins că atunci când votul austriac și olandez primesc o clarificare chestiunea va fi imediat pe consiliul JAI.

Este o perioadă foarte complicată, UE nu are nevoie de încă un eșec, fiindcă asta a fost. UE are nevoie de rezultate pozitive, de reușite. Nu am discutat despre un calendar concret și nici nu e azi momentul să discutăm de un calendar concret, e nevoie de foarte multe discuții pe care le voi avea eu cu liderii altor state, oameni din reprezentanța noastră și așa mai departe”, a mai spus președintele.