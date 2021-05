”Egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă o premisă pentru o societate orientată spre viitor şi coeziune, un pas important pentru construirea unei lumi fără discriminare. Mai mult, egalitatea deplină, participarea şi conducerea în toate domeniile a femeilor constituie bazele şi valorile societăţilor democratice”, a spus Iohannis, potrivit mesajului postat pe Twitter.

As a #HeForSheChampion H. E @KlausIohannis, President of Romania 🇷🇴 has an inspiring message for us all on the day of the #HeForSheSummit



"Equality between women and men is a prerequisite for a cohesive & future oriented society." pic.twitter.com/8BFpTtcpgq