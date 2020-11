Klaus Iohannis are, miercuri, o întâlnire cu experţii din domeniul sanitar pe tema echipamentelor specifice secţiilor de terapie intensivă

"În ceea ce priveşte situaţia la zi din sistemul sanitar, mâine voi organiza o întâlnire la Palatul Cotroceni cu experţii în domeniu pe tema echipamentelor din spitale, mai specific a celor din secţiile de Terapie Intensivă, cu referire la sistemele de gaze medicinale şi reţeaua electrică. Ştim că există numeroase probleme în acest domeniu, care impun rezolvarea lor cu prioritate", a spus Iohannis într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.



El a fost întrebat dacă autorităţile au \"un plan bine stabilit\" astfel încât o tragedie ca cea de la Piatra Neamţ să nu se mai întâmple.



"Tocmai de aceea am convocat întâlnirea de mâine pentru a discuta şi cu guvernanţi şi cu specialişti din domeniu, cu specialişti din zona terapiei intensive toate aceste măsuri. În afară de aceşti specialişti, am convocat şi specialişti în instalaţii, în special în instalaţii sanitare. Lucrurile pot fi rezolvate. Extinderea secţiilor de terapie intensivă în spitale se poate face, evident cu respectarea normelor în vigoare. Lucrurile care clar trebuie evitate sunt suprasolicitarea unor reţele şi improvizaţiile. Ştiţi foarte bine că improvizaţiile la reţelele, în special electrice, sunt deosebit de periculoase, nu doar pentru un spital şi pentru o terapie intensivă, ci şi pentru oricine face astfel de improvizaţie acasă. Deci, tocmai pentru a preveni aceste improvizaţii doresc să pun problema mâine pe tapet şi să găsim soluţii urgente, foarte urgente, fiindcă aici nu este nevoie doar de control, de verificare, este nevoie efectiv de intervenţie, de refacere a unor sisteme, de îmbunătăţire a unor sisteme şi de crearea unor proceduri care pe viitor nu mai permit astfel de acţiuni heirupiste, de mutat azi secţia, mâine injectomatul şi, din toată improvizaţia, iată că au murit oameni", a afirmat Iohannis.



Şeful statului a subliniat că, în condiţiile suprasolicitării din secţiile de terapie intensivă provocate de pandemie şi ale creşterii numărului de pacienţi în stare gravă, reţelele de suport pot fi depăşite, ceea ce creează riscul major al unor tragedii de genul celei de la Piatra Neamţ.



"Am solicitat autorităţilor o analiză a situaţiei reale a contractelor de service şi mentenanţă pentru echipamentele şi aparatura medicală din dotarea spitalelor publice. Aceasta pentru că, în condiţiile finanţării deficitare, spitalele dau întotdeauna prioritate altor cheltuieli, astfel că fondurile pentru service şi mentenanţă sunt mereu insuficiente. Trebuie să găsim soluţii urgente pentru rezolvarea acestor probleme, care au fost neglijate ani la rând", a afirmat Iohannis.



El a punctat că o altă soluţie, pe termen lung, pentru a preîntâmpina situaţii precum cea de la Piatra Neamţ, este preluarea coordonării actului medical înapoi la Ministerul Sănătăţii.



"Vom putea face asta odată cu adoptarea unui pachet de legi ale sănătăţii, la care lucrează deja specialiştii din minister, şi care poate fi promovat de o nouă majoritate parlamentară, aflată cu adevărat în slujba românilor", a adăugat Iohannis.