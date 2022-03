Interdicția de circulație și acces în oraș este valabilă începând de astăzi, de la ora 20.00, și până miercuri, la ora 07:00, a scris primarul orașului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

„Îi rog pe toți locuitorii să stea acasă – sau în adăposturi când sună alarma”, a spus el.

În intervalul menționat, magazinele, farmaciile și benzinăriile vor fi închise. "Doar mașinile cu permise speciale se pot deplasa prin oraș", a arătat Klitschko.

