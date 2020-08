Kamala Harris a acceptat nominalizarea Democraților si va face echipă cu Joe Biden în alegerile americane din noiembrie

Mai mulți lideri democrați au participat la importantul eveniment, printre care fostul preșesinte Barack Obama, dar și candidata de la alegerile din 2016, Hillary Clinton.

Fostul preşedinte american Barack Obama a oferit audienței un discurs surprinzător, în care l-a atacat dur pe actualul președinte, Donald Trump. Obama a spus că o realegere a lui Trump ar reprezenta o gravă ameninţare asupra democraţiei şi i-a îndemnat pe votanţi să fie responsabili şi buni cetăţeni înaintea alegerilor din noiembrie. Şi Hillary Clinton a vorbit despre viitoarele alegeri, făcând referire la candidatura ei ratată din 2016. Ea a declarat că mulţi americani pe care i-a întâlnit i-au mărturisit că şi-ar fi dorit să se întoarcă în timp şi să voteze altfel.

Kamala Harris a reflectat asupra nominalizării ei şi a ţinut să aducă în discuţie femeile care au ajutat-o să ajungă în acest punct, inclusiv pe mama ei, care a imigrat din India în SUA: "Probabil că ea nu şi-a imagiant niciodată că voi sta acum în faţa voastră spunând aceste cuvinte: <<Accept nominalizarea pentru funcţia de vicepreşedinte al SUA>>".

I am honored to accept the nomination for Vice President of the United States.



I do so, committed to the values my mother taught me and to a vision that @JoeBiden shares—where all are welcome, no matter what we ​look​ like, where we ​come​ from, or who we ​love​. #DemConvention