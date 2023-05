„Prieteni, am vești bune! Vă amintiți povestea cu furtul lui Zazu, calul meu de curse, care a fost lovit primul de sancțiunile europene în 2014, a devenit victima abuzului occidental și a fost ținut în captivitate într-un grajd din Cehia timp de ani de zile?”, a scris Kadîrov într-o postare pe canalul său de Telegram, relatează HotNews.ro.

„Ei bine, acum pot dezvălui ce s-a întâmplat cu adevărat. Nu vă faceți griji, Zazu este bine. La începutul anului reprezentanți ai serviciilor secrete ucrainene m-au abordat prin intermediari și mi-au propus să îl răscumpăr pe Zazu. Știau despre atașamentul meu față de cal și nu au greșit - desigur, am fost de acord”, a continuat liderul cecen.

El a mărturisit că s-a îndoit că animalul îi va fi returnat în mod real, dar că „s-a dovedit că serviciile secrete aveau un plan îndrăzneț - ei au simulat pur și simplu furtul lui din grajdul din Cehia în complicitate cu polițiștii cehi. Vă reamintesc că tuturor li s-a părut ciudat cum un cal scump poate dispărea pur și simplu”.

„Acum Zazu este pe drumul spre casă. Iar întoarcerea lui m-a costat... atenție: 18 mii de dolari! Da, da, exact această sumă a fost evaluată de autoritățile cehe la acea vreme. Având în vedere valoarea lui reală și pedigreul său remarcabil, este o nimica toată! Deci, dragii mei, dacă aveți nevoie să vă aducă ceva din Europa, adresați-vă serviciilor secrete ucrainene. Rapid, profesional, ieftin, evitând sancțiunile!”, a conchis el.

