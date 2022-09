În imaginilie video care au apărut în mediul online se poate vedea cum Kadîrov pare să își rețină cu greu emoția în timp ce Putin vorbește despre anexare și acuzat Occidentul și Statele Unite că vor să transforme Rusia într-o "colonie".

Un Ramzan Kadyrov emoționat cu greu și-a putut reține lacrimile în timpul discursului lui Putin, scriu jurnalișttii de la Revolution Radio, pe Twitter.

„Oamenii și-au transmis legătura spirituală copiilor și nepoților lor, în ciuda tuturor încercărilor, au purtat dragostea pentru Rusia de-a lungul anilor; nimeni nu poate distruge acest sentiment din noi...”, a spus Putin, conform sursei citate.

