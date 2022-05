”De la 24 februarie și până acum, mi-au murit cei doi câini, bunica mea Halya, și iubitul meu oraș Mariupol”, a scris Yehor, 8 ani, în jurnalul pe care îl ține de când se ascunde de bombele rusești, se arată în tweet-ul publicat de Kuleba.

‘Since Feb 24, my two dogs have died, and my grandma Halya, and my beloved Mariupol’, wrote 8yo Yehor in his diary while hiding from Russian bombs. His grandpa died too. He, his sister, and their mother were wounded.



Ukraine will never give up or get tired. We have to prevail.