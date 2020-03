Jurnalist român, în Italia: "E o urgență națională, străzile din Milano sunt pustii, pacienții sunt redistribuiți din cauza numărului prea mare"

Jurnalistul Dan Boanță se află în Italia și a explicat, în direct la Realitatea PLUS despre situația din acest moment:

"E o urgenta nationala, asa a spus premierul Italiei. In aceasta dimineata toata presa spicuieste din discursul pe care prim ministrul l-a avut. In acest moment sunt peste 5000 de contaminati. Regiunea Lombardiei a intrat in carantina pana in aprilie. In regiunile in care sunt cei mai multi pacienti au inceput sa redistribuie bolnavii din cauza numarului mare. Strazile din Milano sunt pustii in aceasta dimineata, in zona centrala, nu e absolut nimeni pe strada. Campionatul de fotbal a fost inchis si cei depistati pozitiv sunt consemnati la domiciliu. S-au luat masuri ca nimeni sa nu paraseasca aceasta zona rosie. Toate magazinele se inchid la ora 18, magazinele care asigura toate bunurile de prima necesitate, muzeele, teatrele sau discotecile au fost inchise in toata Italia. Este o urgenta nationala. Si un parlamnetar a fost depistat cu coronavirus si se afla in acest moment la domiciliu.

Magazinele raman deschise doar de luni pana vineri. Austria a luat masura de a inchide zborurile catre Milano si Bolognia si au fost mai multe tari care si-au exprimat dorinta de a inchide liniile aeriene cu zona de nord a Italiei. Deocamdata doar Austria a luat aceasta masura si doar pentru zborurile catre Milano si Bolognia, restul se opereaza inca", a povestit jurnalistul.