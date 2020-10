Județul care raportează cel mai mare număr de copii cu Covid-19 

Cu 110 noi diagnostice de COVID-19 stabilite in 24 de ore, judetul Prahova a depasit, conform raportarii de luni, pragul de 7.000 de infectari de la inceputul crizei sanitare, ajungand la 7.021 de bolnavi. Dintre persoanele infectate cu SARS-CoV-2 la nivel judetean, 242 au murit, cele mai recente patru decese fiind inregistrate duminica, in cazul unor pacienti barbati, cu varste cuprinse intre 63 si 70 de ani.

Prahova inregistreaza si un record local: 15 dintre pacientii nou diagnosticati au varste de pana in 18 ani, aceasta fiind cel mai mare numar raportat la nivel judetean in ceea ce priveste imbolnavirile in randul copiilor si adolescentilor.

Cel mai tanar pacient al carui deces a fost asociat COVID-19 in judet a fost raportat saptamana trecuta, fiind vorba despre o tanara de 18 ani, care suferea de o boala cronica renala si care a dezvoltat o insuficienta respiratorie.

Intre timp, numarul de paturi alocat pacientilor cu COVID-19 scade, desi autoritatile au alocat noi paturi, in ultimele saptamani, acestei patologii, scrie ziare.com. Astfel, din totalul de 378 de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, luni erau raportate ca fiind ocupate 356 de paturi. La Terapie Intensiva toate locurile alocate bolnavilor cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate, precizeaza datele oficiale prezentate de Prefectura Prahova.