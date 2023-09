Totul a început în luna iulie, când a fost înregistrată o acțiune prin care o afaceristă din Iași a solicitat anularea mai multor contracte de împrumut.

Cei care au acordat împrumutul au fost judecătoarea Cerasela Cazacu, activă în sistem și soțul acesteia, Daniel Cazacu.

Disperată să nu își piardă farmacia pe care o conducea, femeia a apelat la cei doi. La scurt timp, afacerista a achitat 19.500 de euro și a crezut că a rămas un rest mic de plată. Însă surpriza a fost alta.



afaceristă: Am luat 21.500 de lei de euro de la tine, da?



Cazacu Mădălina-Cerasela: Acum 13 ani.



afaceristă: Acum 12 ani.



Cazacu Mădălina-Cerasela: Acum 12 ani.



afaceristă: Bun.



afaceristă: În 2012, ți-am dat 10.000 de euro? Da sau nu?



Cazacu Daniel: Îhî, care reprezentau ce? Ce reprezentau?



afaceristă: Ce reprezentau?



Cazacu Daniel: Ce reprezentau?



afaceristă: Ce reprezentau ăștia 10.000 de euro?



Cazacu Mădălina-Cerasela: Dobânda de 1 la sută, da.



Cazacu Daniel: Da.



Cazacu Mădălina-Cerasela: Cât am zis, dobânda de 1 la sută.



afaceristă: Bun, în 2014, ți-am dat 7.000 de euro?



afaceristă: Daniel, când am închis farmacia, ți-am dat 7.000 de euro, ți-am dat sau nu ți-am dat?



Cazacu Daniel: Și din ce sumă? Din ce sumă?



afaceristă: Din 21.500, inițială.



Cazacu Daniel: Nu, nu era din 21.500, era din mai mult.



afaceristă: Da din ce era?



Cazacu Daniel: Știu, mă uit eu în hârtii și știu. Deci noi n-am venit aici să facem asta. Găsiți o soluție sau vă executăm!



Soții Cazacu au cerut peste 40.000 de euro și au amenințat și cu executorul judecătoresc.



(SURSA: 7iasi.ro)



Judecătoarea din Iași nu este la prima ei abatere. Femeia a fost surprinsă și în anul 2010 în timpul unei crize de isterie.