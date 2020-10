Joi se schimbă OFICIAL prefectul! Ludovic Orban: ”Da, Traian Berbeceanu se află printre posibilii candidați la funcţia de prefect”

"Încă de luni m-aţi întrebat despre prefectul Capitalei. Nu puteam să anunţ decizia mea de a schimba prefectul înaintea unei şedinţe capitale conduse de prefect, a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi în condiţiile în care trebuiau implementate deciziile din legislație. Astăzi pot să vă spun: da, am luat decizia de a-l schimba pe prefectul Capitalei. Da, joi, la şedinţa de guvern vom opera această modificare. Da, Traian Berbeceanu se află printre posibilii candidati pentru funcţia de prefect care se află în evaluare.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi omul are calităţile necesare pentru a ocupa o funcţie, îl sprijinim, normal. În ceea ce priveşte activitatea domnului Berbeceanu, este o activitate cunoscută. Avem nevoie de un om integru, un om hotărât, un om care a demonstrat în activitatea sa că are capacitatea să-şi atingă obiectivele pe care şi le stabileşte. Este un om hotărât, un om care a demonstrat că are capacitatea de a duce la bun sfârșit proiectele pe care și le propune", a declarat Ludovic Orban, miercuri, la depunerea listelor de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.