Joe Biden, președintele ales al SUA, invitat de liderii Uniunii Europene la un summit special la Bruxelles

Cei doi lideri europeni au discutat separat la telefon cu viitorul lider de la Casa Albă.

„Tocmai am discutat cu preşedintele ales Joe Biden şi l-am invitat la o reuniune specială la Bruxelles, anul viitor, cu liderii Uniunii Europene”, a anunțat Charles Michel pe Twitter. El a îndemnat, de asemenea, la „reconstrucția unei alianțe puternice între Uniunea Europeană și Statele Unite”, în contextul în care relația dintre cele două părți s-a înrăutățit considerabil pe parcursul mandatului lui Donald Trump.

„A venit momentul să ne unim forţele. Într-o lume în schimbare, parteneriatul nostru va fi mai important ca niciodată pentru cetăţenii noştri, pentru a ne relansa economia, pentru a stopa încălzirea climatică şi a crea o lume mai sigură. UE şi SUA vor avea mereu mai mult impact atunci când vor lua măsuri împreună”, a afirmat Michel.

Convorbirea între Joe Biden şi Charles Michel a durat circa 20 de minute, potrivit Agerpres.

Let’s rebuild a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸 I just spoke to President-elect @JoeBiden and invited him to a special meeting in Brussels next year with #EU27 Now is the time to join forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism pic.twitter.com/knVLutcjGw

La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis că l-a felicitat din nou pe Biden pentru victorie: „L-am felicitat pentru victoria sa. Este un nou start pentru parteneriatul mondial între UE şi SUA. O Uniune Europeană puternică şi SUA puternice colaborând împreună pot defini o agendă mondială bazate pe cooperare, multilateralism, solidaritate şi valori comune”, a anunţat la rândul său preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Twitter.

Great to speak with President-elect @JoeBiden. I congratulated him on his victory. It is a new beginning for the EU-US global partnership.



A strong 🇪🇺 & strong 🇺🇸 working together can shape the global agenda based on cooperation, multilateralism, solidarity and shared values. pic.twitter.com/6iL1uh0F4S