Liderul de la Casa Albă a postat și un mesaj încurajator pentru Ucraina.

"Agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei i-a unit pe americani și pe oamenii din întreaga lume pentru a acționa cu hotărâre și rapiditate.



Vreau să mulțumesc conducerii Congresului pentru că a lucrat atât de repede pentru a ne asigura că avem resursele de care avem nevoie pentru a continua răspunsul nostru ferm la această criză," a scris Biden.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.