Jocuri de putere: Strategii pentru salvare, redresare și revenire. Ce facem DUPĂ coronavirus?

In fata pericolului iminent, oamenii reacționează in trei feluri distincte: cei mai mulți se blochează, îngheață intr-un fel de paralizie neuronală, alții fug fără nici o ținta, iar unii, foarte putini, se lupta, găsesc soluții, devenind eroii călăuzitori ai celorlalți! Coronavirusul ne obliga sa găsim repede noi formule sociale, politice, administrative și economice.

Faptul ca la noi totul se întâmpla mai târziu ne oferă răgazul de a intelege și adapta soluțiile unor state, mult mai dezvoltate in lupta cu virusul dar mai ales in proiectele de salvare, redresare și revenire. Vom vedea in aceasta seara care este strategia de revenire economică a Germaniei, Franței, Italiei, Spaniei și Marea Britanie.

E atât de limpede și pentru noi ca lumea, afacerile, educația și administrația se schimba brutal! Avem șansa unor reforme structurale, pe care dacă vom reuși sa le implementam rapid și eficient, putem spera intr-un viitor mai bun! Condiția de baza este sa ne concentram in primul rând la sistemele de educație, sanatate și antreprenoriat, atât de depășite, păguboase și neglijate de toți politicienii ultimilor ani...

Analizam tabloul marilor provocări împreuna cu cei mai buni economiști, analiști și jurnaliști!