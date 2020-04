Jocuri de putere: Realitatea științifică legată de Covid-19 și teoriile conspiraționiste gândite în laboratoare secrete 

Exista doua narațiunii legate de Coronavirus. Prima și cea mai importanta pentru opinia publica însumează măsurile guvernamentale, strategiile de combatere a răspândirii și colaborarea globală. A doua este însă rezervată serviciilor secrete, așadar mult mai discreta și conține predicatele războiului ideologic și economic între Est și Vest... vom încerca in aceasta seara sa punem in oglinda realitatea științifică legată de Covid 19 și principalele teorii conspiraționiste gândite in laboratoare secrete și diseminate in mass-media.

