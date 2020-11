Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Odiseea pensiilor nesimțite în România

Subiectul e fierbinte, iar capitalizarea si transformarea lui in voturi consuma oxigenul si asa rarefiat al dezbaterilor electorale si tocmai de aceea putina lumina asupra acestui capitol este mai mult decat necesara.

In aceasta seara, vom vedea cum abordeaza partenerii nostri europeni aceasta tema si vom descoperi cand a inceput Odiseea pensiilor nesimtite in Romania.

Singurul guvern care a avut curajul sa elimine pensiile speciale a fost cel al premierului Boc, care a anulat, in 2010, 7 dintre principalele 8 tipuri de privilegii. InsA ele au fost reintroduse in 2015 și in 2016 de PSD-ul condus de Ponta si apoi de Liviu Dragnea.

In ianuarie 2020, cabinetul Ludovic Orban a incercat eliminarea pensiilor speciale pentru toate categoriile privilegiate, mai putin pentru militari.

Proiectul ministrului Citu a fost votat de o larga majoritate parlamentara dar contestat numai dupa doua zile de judecatorii CCR la cererea Avocatului Poporului si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

La intrebarea cat populism si cat realism gasim in retorica electorala legata de subiect ne vor raspunde precis si coerent secretarul de stat de la Finante, Sebastian Burduja, presedintele PMP, Eugen Tomac, si jurnalistii Grigore Cartianu si Laurentiu Ciocazanu.