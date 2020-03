Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: "Jelania absolut penibilă în cazul Sorinei Pintea"

Jelania absolut penibila in cazul Sorinei Pintea sfidează minima inteligenta a celor care au mai deschis o carte, pe care s-o citească, nu doar sa ruleze cornete pentru semințe, din paginile ei! Cum sa crezi in boala spagaresei pesediste, atât de vulnerabila când se confrunta cu procurorii, când era perfect in stare sa conducă ditamai spitalul și avea toată energia de a se lansa in cursa electorală pentru primăria din Baia Mare? Atunci nu era bolnava?

Întrebarea fundamentala, acum in buza campaniei pentru locale și parlamentare este: se vor putea armoniza curentele conservator/liberale practicate de PNL și PMP cu cele progresiste din care se ostoiesc USR și PLUS?

Electoratul României normale are nevoie de limpezime doctrinara, dar oare sunt partidele opozabile ciumei roșii suficient de intelepte sa adune ceea ce le unește și sa renunțe, conjuctural, măcar, la diferențele de fond?

Invitati: Grigore Cartianu, Cristi Diaconescu, Andrei Caramitru și Ciprian Ciucu