Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Cum se pot manipula masele de români

Nu mai am nicio indoiala ca, in criza lor de competenta si devorati de o sete oarba de putere si bani publici, liderii ciumei roșii pe care i-am avut pe cap din 2012 încoace au recurs la câteva predicate staliniste din infamele „Directivele NKVD cu privire la teritoriile ocupate de catre Armata Rosie”, prin care sa poata manipula masele mari de romani, tinute in incultura, ignoranta, salbaticie si inapoiere, tocmai pentru a ramane docile si placide, fara sa-si puna prea multe intrebari…

Ca sa înțelegem bine mecanismul lor de gândire strategica, va invit sa parcurgem doar câteva dintre aceste directive, gândite de de Lavrenti Beria, cel mai cumplit calau comunist care spunea: „Acolo unde calca Armata Rosie se impune sistemul social comunist!” Crezul pesedistilor și acoliților lor este următorul: “Daca vrei ca lumea sa-ti fie recunoscatore, nu le da ceva ci ia-le ceva, apoi ajuta-i sa indure lipsa!”…

Vom face analiza bisturiu împreuna cu Oana Stanciulescu, Simona Spataru, Stefan Florescu și Stelian Negrea.