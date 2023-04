Televiziunea promovată de fiica lui Dan Diaconescu funcționează la etajul 1 într-o clădire a Ambasadei Rusiei la București. Pentru că sediul din piața Charles de Gaulle are statut de misiune diplomatică nu poate fi percheziționată, nu se pot face confiscări și nici executări silite.

„Sunt Dona Diaconescu și vă prezint prima televiziune de îmbogățire: criptomonede, pariuri, bursă, gaming, locuri de muncă”, spune tânăra în video.

Proprietarul în acte este Sorin Voinea, iar proiectul a fost lansat prin Start Up Nation cu 40.000 de euro din bani publici și a primit licență de la CNA în 2019. Voinea spune că televiziunea nu are nicio legătură cu Moscova, iar Dan Diaconescu nu este nici realizator și nici acționar al televiziunii pentru că are interdicție până în 2024 să lucreze în presă.

„Sunt Dan Diaconescu și îmi caut un loc de muncă. În loc să plătesc anunțuri pe diferite site-uri, am preferat să creez propria mea platformă de joburi. Ddjob.ro”, spunea Dan Diaconescu.

Postul de televiziune se folosește de imaginea fostului patron OTV pentru a se promova. La sediul JobTV vine periodic și ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin. Un procent din firma care închiriază sediul este deținut de Boris Golovin, un fost colonel al GRU (GheReU), serviciul de spionaj al armatei ruse. Legături cu serviciile rusești ar fi avut și George Simion, liderul partidului AUR la care Dan Diaconescu a fost la nuntă și chiar ar fi fost una dintre perechile de nași ai lui Simion.

Televiziunea nu are nimic politic, susține patronul Voinea.

În timp ce fiica lui promova la JobTV platforma de îmbogățire prin criptomonede, Dan Diaconescu abia își lansase un NFT și o monedă digitală numită „CryptoDani”.

Fanii care cumpărau jetoanele digitale beneficiau de videoclipuri realizate de Dan Diaconescu, așa evita fostul om de televiziune să creeze conținut public.