Jean Paler se află internat într-un spital din Ploiești, la terapie intensivă, unde va sta câteva zile. Actorul de comedie are prombleme de sănătate și a făcut primele declarații despre ceea ce a pățit. Se simțea rău de mai bine de o săptămână, iar când a urcat pe scenă i s-a făcut rău.

În această vară, el a mers pe litoralul românesc să își susțină spectacolele, însă starea lui de sănătate l-a împiedicat să fie prezent la toate. Actorul a fost la mai multe spitale și mai mulți medici pentru a primi îngrijiri medicale, însă a ajuns să fie internat în Ploiești.

„De 7, 8 zile mi-e foarte rău. Am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul în care locuiesc. Acum sunt la spitalul din Ploiești, pe perfuzii, la Terapie Intensivă. Mi s-a făcut rău pe scenă. Eram pe litoral, acolo am avut primele stări de rău, apoi am tot umblat prin medici. Mai trebuie să stau internat până mă mai pun pe picioare, dar foarte bine nu voi mai fi niciodată. Am și stenturi la inimă, după infarctul suferit în urmă cu mai mulți ani. Le mulțumesc medicilor că mi-au salvat viața. Păcat că a trebuit să întrerup spectacolele de pe litoral. Mai aveam vreo șase, la teatrele de vară”, a declarat Jean Paler pentru Playtech.