"În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Primarul am înţeles că nu a fost de acord si cu o fata care a facut consiliu", a spus Jador.

Cântărețul s-a simțit ofensat după ce concertul de la Filarmonica din Timișoara i-a fost anulat și acuză conducerea municipiului de discriminare.

"Am făcut o facultate, domnule primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador.

FACETI TIMISOARA DE RAS si nu o sa mai vin sa cant acolo pentru ca am inteles ca oamenii au fost foarte scarbiti cand au auzit ca vin sa cant la Filarmonica", a mai spus cantaretul.

Concertul urma să aibă loc pe 17 mai pe scena Filarmonicii Banatul din Timişoara.

Managerul artistului a anunţat că a existat o înţelegere verbală între el şi conducerea filarmonicii, însă directorul Filarmonicii susține că acordul verbal nu a existat și că cererea organizatorilor nu a fost aprobată.

Contactat de Realitatea PLUS, primarul Timișoarei a declarat că a aflat despre scandal din presă."N-am înțeles ce treabă am eu cu această poveste, am aflat din presă de toată discuția. Din câte am înțeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spațiu pentru care nu avea contract. Poate și eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Națională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo și să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil", este răspunsul primarul Dominic Fritz.