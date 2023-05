Mai multe cadavre au fost găsite joi, după ce aproape toate râurile au provocat inundaţii între Bologna şi coasta de nord-est, la 115 km distanţă, relatează BBC.

În plus de asta, au avut loc aproximativ 280 de alunecări de teren. În imaginile publice pe internet se pot vedea cum în doar câteva minute drumuri întregi sunt distruse de aceste alunecări de tren, iar copiacii sunt puși la pământ. Imaginile par desprinse din filmele apocaliptice.

Primarul din Ravenna, un oraş grav afectat de inundaţii, a declarat pentru BBC că este cel mai grav dezastru din ultimul secol.

Situația rămâne în continuare dramatică și în Emilia Romagna, acolo unde aplele ieșite din matcă au măturat totul în calea lor.

My beloved city #Bologna and #EmiliaRomagna region is for the second day under the rain and the flood. It’s the third time that this happens in 2023 alone.



As the extreme events caused by global warming increase, similar phenomena will become more frequent & intense.



Hold on! pic.twitter.com/amsco156Jc