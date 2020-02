Irina Rimes, in mijlocul unei controverse - A fost numita ambasador la Ministerul Culturii

Cântăreața Irina Rimes a acceptat să se implice în campanie benevol. Cei de la Ministerul Culturii s-au bazat pe notorietatea artistei, care are în jur de 800 de mii de urmăritori pe două rețele de socializare.

"N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Cand eram mica nu intelegeam de ce aceasta este coloana infinitului.ce reprezinta. Nu intelegeam aceasta abordare

Dacă Irina Rimes nu a înțeles abordarea sculptorului, alții nu au înțeles cum a ajuns ea ambasador al Zilei Brâncuși. Ministrul Culturii are, însă, o explicație.

"Irina Rimes face parte din campania noastra de incurajare a tinerilor de a face pasi spre fenomentul cultural. sigur ca poate genera controverse. este o initiativa curajoasa, trebuie sa urmarim ce fel de modele au tinerii, nu trebuie sa etichetam, din start ii descurajam din nou cream distante fata de societate, mediul cultural trebuie sa aiba deschidere, sa atraga tineretul spre cultura", a declarat Ministrul Culturii.

Ministerul Culturii va celebra Ziua Brâncuși pe 19 februarie. Atunci se vor împlini 144 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai apreciaţi sculptori din lume. Cu această ocazie, la Muzeul Național de Artă al României va avea loc o proiecție care a costat aproximativ 40.000 de euro.