Ipoteză în cazul tragediei din Beirut: substanța explozibilă ar fi provenit de pe o navă sub pavilion moldovenesc

Surse de la Beirut au comunicat pentru corespondentul că încărcătura a fost confiscată în 2014 de pe nava moldovenească Rhosus cu echipaj ucrainean. Azotatul de amoniu era transportat din Georgia în Mozambic, dar nava a fost oprită în Beirut de către autorităţile libaneze, din cauza încălcării regulilor de exploatare a navei.

Potrivit informaţiilor prezentate în cadrul reuniunii Consiliului Suprem de Apărare al Libanului, explozia s-a produs în timpul lucrărilor de sudare, care trebuiau să închisă accesul în interior. Din cauza scânteilor, s-au aprins nişte materiale pirotehnice aflate în depozit, iar ulterior, au explodat cele 2750 de tone de azotat de amoniu. Explozia puternică a echivalat după intensitate cu un cutremur de 4,5. În urma deflagraţiei, toată infrastructura portului a fost distrusă. Marinarii ucraineni de pe vas au fost repatriați, cu excepția comandantului și a altor patru membri ai echipajului, cărora li s-a interzis să părăsească nava.

Potrivit LBCI, proprietarul acestei nave a fost omul de afaceri Igor Greciuşkin, care, potrivit marinarilor, a abandonat nava. La bordul navei se aflau opt ucraineni şi un rus. Directorul fondului de asistenţă pentru marinarii ucraineni Natalia Klamm a declarat că cinci ucraineni au fost repatriaţi, iar alţi trei şi un cetăţean rus au rămas pe navă. Aceştia au cerut mult timp ajutor, deoarece au fost lăsaţi fără surse de existenţă. Abia peste un an, aceştia au revenit acasă.

Din cauza pericolului păstrătii încărcăturii pe navă, conducerea portului a decis să transfere marfa confiscată în unul dintre depozitele de pe uscat. Între timp, instanţele au emis, la cererea creditorilor, trei decizii de sechestrare a navei.

