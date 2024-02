"În astfel de situaţii prevederile statutare, dar şi cele din Codul etic al Partidului Naţional Liberal spun foarte clar ce e de făcut, dar este absolut necesar să evaluăm această situaţie în funcţie de poziţiile oficiale şi de evoluţiile viitoare din zona Justiţiei, din zona Parchetului. Noi susţinem şi avem încredere în Justiţia din România. Tot timpul am făcut acest lucru, ca de fiecare dată suntem de partea aplicării legii. Nu interferăm în niciun fel în actul de Justiţie, în funcţie de ce se va transmite în mod oficial de la Parchet, aplicarea statutului şi a Codului etic ne va spune în ce situaţie ne găsim. Vă pot confirma faptul că, în cazul membrilor care ocupă funcţii de conducere în interiorul partidului, există situaţii în care suspendarea din funcţie se aplică practic de drept, dar să avem o comunicare oficială din partea Justiţiei şi să putem face precizări cât se poate de clare", a explicat Stroe.



El a adăugat că liberalii nu au comentat niciodată deciziile Justiţiei.



"Niciodată nu am comentat deciziile Justiţiei, niciodată nu am pichetat sediile DNA, cum alte partide au făcut-o - ultimul a fost chiar USR, când Vlad Voiculescu a fost acuzat oficial - nu vom aveam nici de data aceasta un comportament ostil instituţiilor statului", a transmis purtătorul de cuvânt al PNL.

Citește și:



Întrebat dacă Iulian Dumitrescu ar putea fi suspendat din funcțiile din partid în cazul în care începe urmărirea penală la adresa lui, Stroe a precizat: "Sunt mai multe tipuri. De regulă, am mai avut o situaţie similară, poziţia este exprimată chiar de cel care este în cauză, de renunţare până la lămurirea situaţiei".



"Am avut chiar candidaţi la Primărie, am avut chiar situaţii în care oamenii au renunţat pur şi simplu la calitatea de membru până la lămurirea situaţiei, dar hai să vedem reacţiile oficiale şi apoi putem trage şi concluziile", a completat Ionuţ Stroe.