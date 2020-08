Ionel Oprea, care a coordonat și Spitalul din Suceava, preia conducerea DSP București. Ministrul Tătaru: NU este conducere militară

În plus, Ministerul Sănătății va continua și intensifica activitățile de identificare a infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul Programului Național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare. În ceea ce privește situația din București, Ministerul Sănătății a alocat Direcției de Sănătate Publică București peste 50, 9 milioane de lei pentru decontarea testelor RT-PCR realizare în centrele acreditate din Capitală. Pentru realizarea plăților este necesar ca reprezentanții DSPMB să solicite deschiderea liniei de finanțare. Menționăm că, o primă solicitare de acest fel a fost înregistrată de MS la începutul acestei săptămâni pentru suma de 1,7 milioane de lei. Pentru această sumă au fost depuse documente justificative. Ieri, 6 august 2020 a mai fost depusă o nouă solicitare pentru suma de peste 8, 1 milioane de lei pentru care se așteaptă documentele justificative.

Pe fondul informațiilor referitoare la posibilă militarizare a Direcției de Sănătate București, ministrul Nelu Tătaru a făcut următoarele clarificări:

"Nu e conducere militară, nu există aşa ceva. Ionel Oprea este secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi pensionar militar. Nu facem ca la Suceava, unde am trimis conducere militară. Coordonarea DSP-urilor era la Horaţiu Moldovan. Am scos de acolo DSP Bucureşti, cel mai mare DSP din ţară, şi l-am pus coordonator pe Ionel Oprea. Acolo sunt 250 de oameni, plus 90 detaşaţi, care trebuie puşi la treabă. Şi directorul de la Direcţia Asistenţă Medicală, dr. Nica, se va ocupa şi el efectiv. El face evaluarea, care este în curs.