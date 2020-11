Ion Dichiseanu: "Draga Olteanu Matei era un monstru sacru, o actriță ce nu se poate compara cu nimeni"

O viață întreagă pusă în slujba artei. A jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și a avut aproximativ 100 de roluri în televiziune. Azi noapte și-a luat zborul către cer, lăsând în urma sa roluri memorabile, care vor dăinui mereu în timp, și colegi îndurerați, șocați de vestea morții marii actrițe. "Vestea m-a întors pe dos. Am văzut-o la Piatra Neamț acum un an. Am servit masa împreună, am făcut poze, am pus pe Facebook. Ne-am bucurat de revedere", a m[rturisit actorul ;i, totodat[, scriitorul Ion Dichiseanu, Într-o intrvenție telefonică la Realitatea PLUS.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol