Iohannis, despre traseismul politic: Sper să prind vremea când nu se va mai practica

”Reiterez ce am mai spus. Eu sunt împotriva acestui traseism, ba, mai mult, am avut diferite întâlniri cu foști colegi din PNL și le-am spus și lor acest lucru. Cazuri punctuale au apărut. Eu sunt împotriva traseismului politic și sper să prind vremea în politica noastră când acest traseism nu se mai poartă. Probabil se va ține cont din ce în ce mai mult în PNL de punctul meu de vedere. Cel puţin aceasta ar fi speranţa mea, ca cel mai important partid acum de pe scena politică să dea un exemplu demn de urmat și în acest domeniu (...) Din calitatea de preşedinte al României, nu pot să merg la un lider de partid să îi spun pe cine să pună şi pe cine să nu pună pe listă. Este o decizie a partidului. Dar atitudinea mea am făcut-o publică şi o voi face publică şi în continuare. (...) Eu tot timpul am cerut românilor să voteze oameni responsabili”, a transmis Iohannis.