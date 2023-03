Ioan-Mircea Pașcu: Mai devreme sau mai târziu, problema Dunării va intra în discuție

„Lucrurile sunt destul de neclare. Am văzut notificarea Ucrainei că s-ar fi oprit lucrările, notificarea că vom putea măsura și noi după data de 15 martie, am văzut că ar exista un acord între România și Ucraina, nu s-a vorbit despre el in tot acest scandal. În momentul în care acest scandal a apărut dintr-dată a căzut toată atenția pe el și a fost valorificat la maximum. Dar, în ansamblu, ce se uită este că Marea Neagră are două puncte de intrare-ieșire. Unul sunt strâmtorile, în momentul de față închise de Turcia datorită războiului din Ucraina. Și al doilea este Dunărea, cu specificațția că Dunărea maritimă merge doar pana la Brăila si Galați... Sulina... Mai devreme sau mai tarziu, nu legat numai de conflictul din Ucraina, ci legat de securitatea în general în Marea Neagră, problema Dunării va intra în discuție”, a atenționat fostul ministru al apărării Ioan-Mircea Pașcu, fost europarlamentar PSD, în intervenția la Day Time News de vineri seară.

Despre posibilitatea ca pe canalul Bîstroe să fie transportat inclusiv armament, Ioan-Mircea Pașcu a explicat: „Cât am fost la Parlamentul European, eu am susținut această idee, că dacă discutăm despre mobillitate militară, subiectul preferat al NATO și al UE, există și colaborare, Dunărea trebuie să fie luată în calcul, pentru că ea este exact pe linia pe care, să spunem, merge ajutorul militar care ar veni din vestul Europei spre estul Europei, adică zona aceasta de contact, unde ne aflăm și noi, și Dunărea merge exact pe această chestiune, deci Dunărea poate fi folosită. Sunt o serie de probleme ce trebuie rezolvate. Sa nu uitam ca Austria e o țară neutra, Ungaria are politica pe care o are. Această chestiune a intrat în joc când situația din Iugoslavia s-a reglementat. Pentru că Iugoslavia era în mijlocul Dunării și împărțea cât se poate de clar, datorită conflictului de acolo, o jumătate de Dunăre, care era a noastră și a bulgarilor și care era nefolosită, ani de zile. Iar cealalta jumatate, adică Austria, Ungaria, Germania si de acolo pe canal, pe Rin, este exploatată la maximum. Deci ei, acolo, fac bani, și noi ne gândim abia de acum să facem bani. Se vor gasi modalitati de a rezolva. Trebuie să mai vedem o dată dacă Ucraina ar fi lucrat la linia de demarcație. Avem un acord cu fosta Uniune Sovietică și ar trebui să vedem in ce măsură linia de atunci corespunde cu realitatea de acum”, a mai spus Ioan-Mircea Pașcu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Ioan-Mircea Pașcu: O nouă bază militară deschisă de americani ar însemna o securitate întărită pentru România

„O noua bază militara in România deschisă de americani ar însemna pentru România o securitate întărită, noi suntem stat membru NATO și noi am căutat de la bun început să dublăm apartenența noastră la NATO cu relații speciale cu SUA, dintr-un motiv foarte simplu: la NATO toata lumea trebuie să fie de acord ca să te ajute, dar, când ai o relație privilegiată cu SUA, SUA pot face acest lucru și dincolo de această hotărâre pe care să o ia Consiliul NATO. Din punctul ăsta de vedere, noi am incercat sa avem un pachest care sa ne asigure securitatea cât mai mult. (...)

In zona Marii Negre, a Dunării, e un interes firesc pentru o eventuală bază. Dar cât eram ministru (al apărării, n.r.), punctul de interes pentru ei a fost Babadag, baza de la Babadag. Avem un poligon acolo, s-au facut exerciții. Dobrogea a fost de la bun inceput un punct de interes pentru americani. Prima acțiune a americanilor a fost ca au decis ca aprovizionarea contingentului lor din Kosovo sa se faca din Constanta nu printr-un pod din Adriatică. Sugera atunci interesul american pentru MN. E si interesul nostru pentu că e o zonă de proximitate cu un adversar puternic cum e Rusia. Rusia, sigur că da, e supărată, dar, până la urmă, noi suntem membri NATO, nu mai suntem membri in Tratatul de la Varșovia”, a mai declarat Ioan-Mircea Pașcu, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.